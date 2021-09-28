مدرب جنوب إفريقيا يكشف كواليس استبعاد تاو من معسكر مباراتي إثيوبيا

كشف البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، كواليس استبعاد بيرسي تاو، لاعب الأهلي الجديد، من معسكر منتخب الأولاد قبل مواجهتي إثيوبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022».

وانضم تاو للقائمة الأولية المكونة من 34 لاعبا في 21 سبتمبر الماضي، قبل أن يتم استبعاده عن القائمة النهائية للإصابة.

وقال بروس في تصريحات نشرها موقع «kickoff»: «بيرسي تاو مصاب، هذه هي المشكلة، لقد تعرض لإصابة في مباراة غانا وعاد إلى فريقه ولم يتدرب ولم يلعب».

وأضاف: «اتصلت به لأسأله عن حالته فقال إنه مصاب وسيعود للتدريبات يوم الجمعة، الذي كان قبل أيام، لذا أعتقد أن بيرسي ليس جاهزا، عندما ينضم بيرسي تاو إلى المنتخب لابد أن يلعب، فهو لاعب مهم، لا يمكنني المخاطرة به».

وتابع: «لو قلت حسنا أنت لا تتدرب، لذا كن على مقاعد البدلاء، ولكن ربما يشارك في المباراة وتلحقه الإصابة مرة أخرى».

وكشف: «لذلك تحدثت إليه وتفهم ذلك، وقلت له حاول أن تكون مستعدا للمباريات الدولية في نوفمبر لأنها ستكون أكثر أهمية من مباراتي أكتوبر».

وتخوض جنوب إفريقيا مباراتين في تصفيات كأس العالم، الأولى أمام إثيوبيا يوم 9 أكتوبر، والثانية أمام المنافس نفسه يوم 12 أكتوبر.