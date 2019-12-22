وزيرة التضامن ردًا على عبارات الإشادة بها: مصر بلد عظيمة ونخدمها بنور عينينا

ردّت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على عبارات إشادة بها من عاملين بالوزارة نقلها إليها الإعلامي سيد علي، قائلة: "مصر بلد عظيمة ونخدمها بنور عينينا".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: "مهما عملنا على لخدمة الناس مش هيجي حاجة بقدر مصر ولا المصريين".

وتحدثت الوزيرة عن مبادرة حياة كريمة، قائلة إنّه يتم تنفيذها من قِبل 20 جهة ووزارات عديدة، تتكامل فيما بينها بإشراف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أنّ الوزارة معنية ببناء الإنسان والاهتمام بالقوى الناعمة، بدءًا من العمل على تنمية الطفولة المبكرة والتوسع في الحضانات.

وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت إنشاء 1000 حضانة جديدة، من بين مستهدف 3000 حضانة حتى نهاية العام المقبل، وصولًا إلى سبعة آلاف حضانة بنهاية البرنامج.

ولفتت إلى أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الطفولة المبكرة، مشددة على أنّ هذا الملف مفتاح لبناء الإنسان.