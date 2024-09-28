 الزمالك يحتفي بصفقاته الجديدة بعد التتويج بالسوبر الإفريقي - بوابة الشروق
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الزمالك يحتفي بصفقاته الجديدة بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 28 سبتمبر 2024 - 10:01 م | آخر تحديث: السبت 28 سبتمبر 2024 - 10:01 م

حرص الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر فيس بوك على الاحتفاء بصفقاته الجديدة، بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي.

ونشرت صفحة الزمالك صورا لـ الفلسطيني عمر فرج ومحمد حمدي ومحمود بنتايك ومشلاك وعلقت: "أول مباراة = بطولة، والبقية تأتي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.


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