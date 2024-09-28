ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة في التشكيل المتوقع أمام أوساسونا

يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على أوساسونا، مساء اليوم السبت، على ملعب "أل سادار"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات متتالية في الليجا، بفارق 4 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.

ويعاني برشلونة من 8 غيابات مؤكدة عن مباراة اليوم، وهم فرينكي دي يونج، وجافي اللذين يمران بمرحلة التعافي الأخيرة، بالإضافة إلى رونالد أراوخو، وأندرياس كريستنسن، وداني أولمو، وفيرمين لوبيز، ومارك تير شتيجن، ومارك بيرنال بسبب الإصابة.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، من المتوقع أن يدخل برشلونة مباراة أوساسونا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيناكي بينا

خط الدفاع: بالدي – إينيجو مارتينيز – باو كوبارسي – جول كوندي

خط الوسط: إريك جارسيا – بيدري – كاسادو

خط الهجوم: لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي – فيران توريس