 مصطفى البرغوثي: الأحزاب الاشتراكية في أوروبا تدعم ما تقوم به إسرائيل من جرائم وانتهاكات في غزة - بوابة الشروق
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مصطفى البرغوثي: الأحزاب الاشتراكية في أوروبا تدعم ما تقوم به إسرائيل من جرائم وانتهاكات في غزة

رانيا ربيع
نشر في: السبت 28 سبتمبر 2024 - 12:36 م | آخر تحديث: السبت 28 سبتمبر 2024 - 12:36 م

شن مصطفى البرغوثي القيادي الفلسطيني، هجوما حادا على الأحزاب الاشتراكية في أوروبا؛ لرفضها إدانة أو رفض ما يقوم به الكيان الإسرائيلي في غزة ولبنان من انتهاكات وجرائم مستمرة.

وأضاف في كلمته بمنتدى الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، من المؤسف أن هناك بعض الأحزاب الاشتراكية في أوروبا تدعم ما تقوم به إسرائيل من جرائم وانتهاكات وخاصة في السويد وألمانيا وهذا يعد نفاق واضح.

وتابع أن أكذوبة القانون الدولي والإنساني كشفته الأحداث في غزة ولبنان لأن هناك ازادوجية واضحة في المعايير فأمريكا تدعم بأطنان الأسلحة لإسرائيل في نفس الوقت يرون أن ما تقوم به روسيا حرب وجرائم في أوكرانيا ويقومون بمعاقبة روسيا، كل هذه الأمور تكشف الازدواجية في المعايير .

وأوضح أن إسرائيل تستخدم أسلحة مدعومة من أمريكا لم تستخدم في تاريخ البشرية لضرب غزة ولبنان، وعلينا الآن أن نسأل أين هي الأحزاب الاشتراكية الأوروبية مما يحدث من عدوان إسرائيلي في غزة الآن؟.


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