مصادر مقربة من نتنياهو: الإعلان عن اتفاق بشأن غزة غدا غير مؤكد

قبل يوم واحد من الاجتماع مع الرئيس الأمريكي، قالت مصادر في محيط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "ليس من المؤكد أن يتم الإعلان عن اتفاق غداً"، مشيرة إلى وجود فجوات كبيرة في المفاوضات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت القناة أن نتنياهو غيّر جدول أعماله اليومي وعقد اجتماعات مع طاقمه المصغّر استعداداً للقاء المرتقب غداً مع ترامب.

وبحسب التقرير، فإن حركة حماس ستطّلع خلال الساعات المقبلة على تفاصيل مقترح ترامب المعروف بـ "خطة الـ21 نقطة"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأوضحت المصادر أن هناك شكوكاً كبيرة حول قبول الحركة للخطة التي نوقشت دون إشراكها، في حين أبدى نتنياهو تحفظات على بعض بنودها، لكنه لم يرفضها بالكامل.

في الوقت نفسه، شددت مصادر مقربة من نتنياهو على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن تفكيك حماس، وإعادة جميع الأسرى والمحتجزين، واستبعاد خيار "حل الدولتين".

وقالت المصادر: "نتنياهو لم يرضخ لأوباما سابقاً ولن يرضخ الآن لأي طرف في هذه المطالب".

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أكد نتنياهو أنه يعمل مع فريق ترامب على صياغة اتفاق من 21 نقطة، لكنه أقر بأن التفاصيل لم تُحسم بعد.

وأضاف: "نأمل أن نتمكن من دفع الصفقة قدماً".

كما أكد ما نشرته "كان" حول استعداد إسرائيل لمنح حصانة أو "خروج آمن" لقيادات حماس، بشرط أن ينهوا الحرب ويطلقوا سراح الأسرى.

وتشير تفاصيل الخطة إلى احتمال أن تشمل دولاً مثل تركيا وقطر كوجهات لخروج قادة حماس، إضافة إلى دور للسلطة الفلسطينية بعد إجراء إصلاحات داخلية، وهو ما لم يرفضه نتنياهو بشكل قاطع.

ووفق ما نُشر في "كان"، فإن المبادئ الرئيسية لخطة ترامب تتضمن:

* الإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين خلال 48 ساعة.

* نزع سلاح قطاع غزة وإنشاء برنامج لـ "إزالة التطرف".

* انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من القطاع.

* وضع أسس لتسوية سياسية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

* ضمانات بعودة إسرائيل للقتال إذا انتُهكت سيادتها.

التقرير أشار أيضاً إلى أن مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر أبلغا نتنياهو خلال لقائهما به في نيويورك أن الرئيس الأميركي يريد إنهاء الحرب سريعاً.

وقالا له: "الرئيس يعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب. بيبي، حان الوقت".

وكان هدف المبعوثين هو أن يصل اجتماع نتنياهو وترامب يوم الإثنين إلى مرحلة تُطرح فيها تفاهمات متفق عليها لإنهاء الحرب.

لكن مصادر إسرائيلية أبلغت القناة أن "احتمال العودة إلى القتال بعد وقف إطلاق النار سيكون منخفضاً للغاية"، فيما أوضحت أوساط نتنياهو أن "أي اتفاق سيتضمن انهياراً كاملاً لحماس، ولن يكون هناك تنازل عن ذلك".