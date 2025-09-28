سول: إعادة فرض العقوبات على إيران له تأثير محدود على كوريا الجنوبية

قالت وزارة الخارجية في سول اليوم الأحد إنه من المتوقع أن يكون لخطوة الأمم المتحدة بإعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي تأثير محدود على كوريا الجنوبية.

وأعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران في وقت مبكر من اليوم الأحد بتوقيت جرينتش في عملية "إعادة تلقائية" للعقوبات أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، متهمة إيران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015 الذي كان يهدف إلى تعليق تطوير الأسلحة النووية، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية في سول إن عودة العقوبات على إيران من المتوقع أن يكون لها تأثير محدود على كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن التجارة الثنائية لا تزال ضئيلة.

وقالت الوزارة: "كعضو مسؤول في المجتمع الدولي، سنواصل الانضمام إلى الجهود العالمية لحل مشكلة إيران النووية سلميا وتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وقالت إن الحكومة ستواصل بذل الجهود لتقليل الصعوبات المحتملة التي تواجه الشركات الكورية.