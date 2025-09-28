طائرة كويتية تصل العريش محملة بمساعدات غذائية جديدة لغزة

استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء اليوم الأحد طائرة من دولة الكويت تحمل مساعدات غذائية متنوعة لصالح أهالي قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول في المطار إن الطائرة تعد الرابعة عشرة من الجسر الكويتي الثاني لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وأكد المصدر أن الطائرة محملة بـ10 أطنان من السلال الغذائية المقدمة من مبرة العوازم الخيرية الكويتية لصالح قطاع غزة.

وأضاف المصدر أن المساعدات الكويتية ضمن حملة «فزعة لغزة» بتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي وبالتعاون مع وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وأشار المصدر إلى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

ويشار إلى أن إجمالي أطنان المساعدات الكويتية المرسلة من الجسر الجوي الكويتي الثاني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وصل إلى 260 طنًا من المواد الغذائية المتنوعة.

كما يشار إلى أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 1037 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، حملت أكثر من 27 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 53 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية.