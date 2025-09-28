إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس قرب الجدار الفاصل ببلدة الرام

أصيب شاب فلسطيني، الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الجدار الفاصل ببلدة الرام شمالي مدينة القدس المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها في القدس "تعاملت مع إصابة شاب (33 عاما) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الفخذ، قرب الجدار الإسرائيلي الفاصل ببلدة الرام شمال القدس".

ولم تعرف بعد تفاصيل بشأن الحادثة، لكن الإصابات قرب الجدار الفاصل يتعرض لها غالبا عمال فلسطينيون أثناء محاولتهم تسلق الجدار، بحثا عن عمل داخل إسرائيل التي تحتل أراضيهم.

ومنذ بدء حرب الإبادة بغزة في 7 أكتوبر 2023، تمنع إسرائيل العمال الفلسطينيين من العودة إلى أماكن عملهم، فيلجأ البعض منهم إلى تسلق الجدار الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل، ويتعرضون لاستهدافات الجيش والشرطة الإسرائيلية.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 38 عاملا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر 2023، بينهم 9 منذ مطلع العام الجاري 2025، وفق معطيات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وبموازاة الإبادة في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1046 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفا و926 شهيدا، و167 ألفا و783 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.