

تقام اليوم ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني عروض لفرقة "الفالوجة" للفنون الشعبية الفلسطينية، وهي الفرقة التي تأسست عام ١٩٨٣ ومكونة من طلبة معهد "تمريص الفالوجا" التابع لجمعية الهلال الاحمر الفلسطينية في القاهرة، وانضم إلى الفرقة العديد من الشباب المصريين والفلسطينيين المهتمين بالقضية الفلسطينية والمهتمين بأن يكن لهم دور إيجابي.

وتهدف فرقة الفالوجة الفلسطينية إبراز الهوية الفلسطينية وإحياء القيم الفلسطينية من خلال تقديم عروض فلكلور تعكس صورة الحضارة والتراث الفلسطيني بما فيها من سنوات نضال ومقاومة الاحتلال والفصل العنصرى.

جدير بالذكر أن فرقة الفالوجة شاركت في العديد من المهرجانات الدولية منها "مهرجان الجزائر، مهرجان بابل، مهرجان الشباب العربي في السودان، مهرجان جرش بالاردن، مهرجان البحر الاحمر الدولى بمصر، مهرجان صلالا بعمان، مهرجان الاسماعيلية الدولى بمصر، والمهرجان الدولى للطبول بمصر".

تتكون الفرقة من "خالد ابو الفحم، رفيق الطويل، سعيد نبيل عبد العال، محمد ايمن عبد المعطي، عبد الرحمن عدوان، نور الدين ابو شقرة، محمد محمود عبده، احمد ناصر ابراهيم، محمود شبير، نور ايمن عبد المعطي، الاء ايمن عبد المعطي، ايمان عادل عدوان، ملك ضياء، بيسان عدوان، مريم ايمن عبد المعطي، ندى ايمن عبد المعطي، صفاء ابو ستة.



