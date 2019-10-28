نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تصل إلى دارفور

وصلت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، اليوم الاثنين، إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب السودان) على رأس وفد أممي رفيع.

وضم الوفد المرافق للمسئولة الأممية، رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) جيرمايا ماما بولو، ومسئولين دوليين، وبصحبتهم وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية لينا الشيخ، ممثلة لمجلس الوزراء السوداني.

وكان في استقبال الوفد بمطار الفاشر والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك خوجلي وعدد من المسئولين.. وعقد الوالي اجتماعا موسعا مع الوفد الدولي؛ لبحث عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالجوانب الإنسانية.