انفينكس تستعد لإطلاق هاتفها الجديد Note 8 في السوق المصري

تستعد "Infinix"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، لإطلاق هاتفها الجديد "Note 8" في السوق المصري، حيث من المتوقع أن يكون متاحا للحجز المسبق بداية نوفمبر المقبل.

ويعتبر الهاتف هو الجيل الجديد من سلسلة نوت الشهيرة التي لاقت استحسان المستخدمين حول العالم وخصوصا في مصر، بما تضمنه من مميزات لا توجد سوى فى هواتف الفئة العليا بأسعار الفئة المتوسطة لتكون في متناول يد جميع المستخدمين.

ومن المتوقع أن تقدم انفينكس لأول مرة في هاتفها الجديد "Note 8" أكبر شاشة ثنائية الفتحات مقاس 6.95 بوصة، والتي تعد أحدث تكنولوجيا توصلت إليها صناعة الهواتف الذكية لكاميرات السيلفي الأمامية حيث يأتي الهاتف بكاميرتين أماميتين على شكل ثقب.

ووفقاً للإطلاق العالمي للهاتف في 15 أكتوبر الجاري يأتي "Note 8" مزود بـ6 كاميرات خلفية، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية للهاتف بدقة 64 ميجابكسل، مع خاصية Ultra Night Mode 2.0، التى تتيح صور عالية الوضوح في أصعب ظروف الإضاءة، مع مكبر الصوت المزدوج الرائد المعزز بتقنية DTS، ليرتقي هاتف Note 8 بالتجربة المرئية والصوتية إلى مستوى جديد تمامًا.

كما يأتى "Note 8" بمعالج MediaTek G80 عالي الأداء خصوصا في مجال الألعاب الإلكترونية، حيث إنه أحد المعالجات القليلة المخصصة للألعاب، وذلك بفضل تقنية Hyper Engine التى تتيح سرعة أداء أكبر للهاتف.

يأتي كل ذلك في تصميم نحيف جدا مبتكر وعصري بألوان مستوحاة من الطبيعة، وبطارية 5200 ملي أمبير/ ساعة وشاحن سريع 18 وات.