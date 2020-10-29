تشيلسي يهزم كراسنودار برباعية في دوري أبطال أوروبا

أعتلى فريق تشيلسي الإنجليزي صدارة ترتيب المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرةالقدم، وذلك عقب اكتساحه مضيفه كراسنودارالروسي 4 / صفر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمسابقة

وتقدم تشيلسي في الدقيقة 37 عن طريق كالوم هودسون أودوي، قبل أن يضيف تيمو فيرنر الهدف الثاني من ضربة جزء في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 79 وقع المغربي حكيم زياش على الثلاثية، قبل أن يسجل كريستيان بوليسيتش الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة إهدار الإيطالي جورجينيو لاعب تشيلسي لضربة جزاء في الدقيقة 13.

ورفع تشيلسي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، في انتظار نتيجة مباراة رين الفرنسي وإشبيلية الإسباني والتي تقام في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، فيما تجمد رصيد كراسنودار عن نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

وبدأت المباراة بضغط من جانب تشيلسي، الذي حاول التسجيل مبكرا بعد تعادله في المباراة الأولى سلبيا مع إشبيلية الإسباني.

وعلى الجانب الآخر بدا الفريق الروسي أكثر هدوء من منافسه الإنجليزي، حيث حاول تنظيم صفوفه وتمرير الكرات القصيرة بين لاعبيه.

وفي الدقيقة 13 أثمر الضغط الهجومي لتشيلسي عن حصوله على ركلة جزاء، بعد عرقلة تعرض لها مهاجمه الألماني تيمو فيرنر داخل منطقة الجزاء من يفيني شيرنوف لاعب كراسنودار، وتصدى الإيطالي جورجينيو لاعب تشيلسي لتسديد الضربة الجزاء ولكنه اهدرها.

وسدد الهولندي فيلينا لاعب كراسنودار كرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بالفرنسي كورت زوما مدافع تشيلسي وكادت أن تغالط الحارس إدوارد ميندي لكنها واصلت طريقها إلى خارج المرمى في الدقيقة 19.

ومع مرور الوقت بدأ الفريق الروسي يبادل نظيره الإنجليزي السيطرة على مجريات الأمور، بل والهجمات في بعض الأحيان، لكن تألق الحارس ميندي منع كراسنودار من تسجيل هدف التقدم.

واستعاد تشيلسي السيطرة على المباراة، وذلك بفضل تحركات نجومه المغربي حكيم زياش وكالوم هودسون أودوي إلى جانب تيمو فيرنر، ومن خلفهم النجم الألماني الشاب كاي هافيرتز.

ونجح تشيلسي في تسجيل هدف التقدم عن طريق كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 37، حينما تسلم كرة من هافيرتز داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة تصدى لها سافونوف حارس كراسنودار لكن الكرة أفلتت منه وهزت شباك الفريق الروسي.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم تشيلسي 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، شن فريق كراسنودار بعض الهجمات على مرمى تشيلسي في محاولة منه لإدراك التعادل.

وفي الدقيقة 48 لعب شيرنوف كرة عرضية من الطرف الأيسر، ليوجهها أوتكين بضربة رأس لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

ورد تشيلسي بتسديدة من لاعبه الكرواتي كوفاسيتش في الدقيقة 49 ، لكنها مرت إلى خارج منطقة الجزاء.

وجاءت أخطر فرص الفريق الروسي في الدقيقة 55، حينما سدد يوري جازينكي لاعب كراسنودار كرة قوية داخل منطقة الجزاء لتصطدم الكرة بالعارضة.

وواصل كراسنودار سيطرته على مجريات المباراة، حيث سدد لاعب شيرنوف كرة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بعيدا عن مرمى ميندي في الدقيقة 61.وفي الدقيقة 75 احتسب الحكم ضربة جزاء لتشيلسي، حيث سدد الأمريكي كريستيان بوليسيتش كرة ارتطمت بيد أليكساندر مارتينوفيتش .وترجم الألماني تيمو فيرنر ضربة الجزاء بنجاح في الدقيقة 76، حيث سدد كرة قوية على يمين الحارس سوفانوف.

ووصل المغربي حكيم زياش إلى داخل منطقة الجزاء، ليراوغ مدافعين من فريق كراسنودار ويضع الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 79.

وبينما تتجه المباراة إلى نهايتها بتقدم تشيلسي بثلاثية، توغل البديل تامي أبراهام مهاجم تشيلسي في الجهة اليمنى لدفاع كراسنودار، ليلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لزميله بوليسيتش الذي أودعها في شباك سوفانوف.

وأطلق الحكم بعد ذلك صافرة نهاية المباراة معلنا فوز تشيلسي 4 / صفر.