الكرملين يعرب عن قلق بلاده بشأن استمرار القتال في إقليم قره باغ

أعرب دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" عن أسف وقلق بلاده من استمرار القتال بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باغ.

وقال بيسكوف - ردًا على سؤال حول تقييم الكرملين للأحداث في قره باغ، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء - : "إن القتال مستمر على أي حال، وهذا الأمر يسبب القلق والأسف".

يُذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باغ في 25 أكتوبر الجاري وذلك بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية، وبات الاتفاق ساري المفعول، في الساعة السابعة صباحا بتوقيت موسكو من يوم 26 أكتوبر، لكن رغم ذلك اتهم الجانبان لاحقا بعضهما البعض بانتهاكه.