فحص 1114 سيدة ضمن مبادرة أنتِ السند للكشف عن هشاشة العظام ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فحص ١١٣٤ سيدة ضمن مبادرة "أنتِ السند"، والتي أطلقتها الهيئة في الفترة من (١٩_٢٢) أكتوبر الجاري للكشف المبكر عن هشاشة العظام لمنتفعات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد مجانًا، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في المستحضرات الدوائية الحيوية عالميًا.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية أطلقت مبادرة "أنتِ السند"، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لهشاشة العظام، والذي تحييه منظمة الصحة العالمية في يوم ٢٠ أكتوبر من كل عام، بهدف رفع الوعي حول سبل الوقاية وأهمية التشخيص والكشف المبكر عن هشاشة العظام، حيث تصنف المنظمة هشاشة العظام بين أكثر 10 أمراض انتشارًا في العالم، لافتة إلى أن هشاشة العظام تصيب أكثر من ٣٠% من النساء بعد سن الخمسين، ١٠٪ من الرجال بعد سن الـ50، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

فيما قدمت الهيئة خدمات مبادرة "أنتِ السند" بـ10 منشآت صحية تابعة للهيئة موزعة جغرافيًا على أنحاء محافظة بورسعيد، شملت مستشفيات "النساء والولادة التخصصي، التضامن، الزهور، الحياة بورفؤاد، المبرة"، ومركزي صحة طب أسرة "العلاج الطبيعي، مصطفى كامل"، ووحدات صحة طب أسرة "ميسرة، بنك الإسكان، فاطمة الزهراء"، وذلك لاستقبال وتقديم خدمات المبادرة لجميع منتفعات التأمين الصحي الشامل بكافة أنحاء بورسعيد.

واستهدفت المبادرة الكشف المجاني المبكر عن هشاشة العظام وخصوصًا لدى السيدات باعتبارهم هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام بعد سن الخمسين، وذلك من خلال جهاز "أكيليس"، والذي تم توفيره خلال فترة عمل المبادرة بتلك المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية سالفة الذكر، وجاء ذلك في إطار اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتقديم كافة الخدمات الصحية المميزة ذات الجودة العالية للمنتفعات بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد وتماشيًا مع توجهات الدولة في دعم صحة المرأة المصرية.

هذا، وكشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم خدمات مبادرة أنتِ السند أيضًا لبعض المنتفعين داخل وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد، والذين تم إجراء فحص هشاشة العظام لهم بناء على طلبهم بعد سماعهم بالمبادرة، كونهم من الفئات الأكثر عرضة أيضًا للإصابة بهشاشة العظام، ووعدت الهيئة بعمل امتداد للمبادرة خلال الأيام المقبلة وذلك لتغطية نطاق أوسع من المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل الجديد سواء من الرجال أو السيدات وخاصة مرضى الغسيل الكلوي والأمراض المزمنة منهم.