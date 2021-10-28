الرئيس التنفيذي لـ«دويتشه بنك» يتوقع عائدات بقيمة 25 مليار يورو في 2022

أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة "دويتشه بنك" المصرفية الألمانية، كريستيان زيفينج، في محادثة هاتفية مع محللين، عن ثقته في أن المجموعة ستحقق إيرادات لا تقل عن 25 مليار يورو العام المقبل.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن زيفينج توقعاته اليوم الأربعاء بأداء قوي للاستثمار المصرفي على المدى الطويل.

كما توقع زيفينج تحقيق إيرادات في قطاع البنك الخاص بالعملاء من الأفراد، مدفوعا بنشاط الإقراض، وتغير منحنى سعر الفائدة.

كان دويتشه بنك، وهو أكبر مصرف تجاري في ألمانيا، أعلن في وقت سابق من اليوم ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 6% سنويا إلى 329 مليون يورو.

وذكر البنك أن أرباحه قبل حساب الضرائب ارتفعت بنسبة 15% سنويا إلى 554 مليون يورو، بعد حساب 583 مليون يورو إضافية كرسوم تحويل. وبلغت أرباح النشاط المصرفي الأساسي للبنك قبل حساب الضرائب 898 مليون يورو وهو نفس مستوى أرباح العام الماضي.