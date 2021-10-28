ألمانيا: وحدات شرطية خاصة تفتش شققا غربي البلاد للاشتباه في الإعداد لعمل إرهابي

قامت وحدات خاصة تابعة للشرطة الألمانية غربي البلاد صباح اليوم الخميس، بتفتيش شقق 5 رجال في إطار عملية شرطية موسعة، على خلفية الاشتباه في صلتهم بالإرهاب والإعداد لعمل إرهابي.

وأوضحت الشرطة أنه تم تفتيش شقق في مقاطعة دورن في المنطقة بين مدينتي آخن وكولونيا بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا.

وذكر الادعاء العام في مدينة دوسلدورف والشرطة بمدينة كولونيا في بيان مشترك، أنه يتم اتهام المشتبه بهم بالإعداد لعمل ذي دوافع إرهابية بناء على مواد دعائية لتنظيم (داعش).

وأضاف البيان أنه تتم إدارة القضية وتنسيقها من جانب الهيئة المركزية لملاحقة الإرهاب بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا.

وبحسب البيانات، فإن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 16 و22 عاما، منهم اثنان (16 و22 عاما) يحملان الجنسية الألمانية، واثنان آخران (17 و16 عاما) يحملان الجنسيتين الألمانية والروسية، والخامس، 18 عاما، يحمل الجنسية التركية، وبذلك فإن ثلاثة منهم قُصر.

وأضاف البيان أنه لم يتم توقيف المشتبه بهم، وجاء في البيان: "الشروط اللازمة للأمر بالحبس الاحتياطي ليست متوافرة حاليا"، ويبدو أن السلطات ترى أنه لا يوجد خطر من هروبهم في الوقت الحالي.