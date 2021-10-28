الاتحاد التونسي للشغل يؤكد دعمه للحكومة في هذه المرحلة التاريخية

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، على دعم الاتحاد للحكومة في هذه المرحلة التاريخية، وأهمية العمل التشاركي بين الجانبين في سبيل تحقيق المصلحة الوطنية، وذلك خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر الحكومة بالقصبة.

وجدد الطبوبي، خلال اللقاء التهاني لرئيسة الحكومة، وذلك وفقا للبيان الصادر عن رئاسة الحكومة، والذي أوضح أنه من المقرر أن يتبع هذا الاجتماع لقاء قريب لتبادل وجهات النظر والعمل على تجاوز الوضع الصعب على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

وكانت بودن قد أكدت أمس الأربعاء، على التزامها بالحوار الاجتماعي، وذلك خلال لقائها بالطبوبي الذي وصفه الناطق باسم الاتحاد سامي الطاهري بـ"الإيجابي".

ويأتي اللقاء - الذي يعد الأول منذ تولي بودن رئاسة الحكومة في نهاية شهر سبتمبر الماضي - في إطار استئناف الحوار بين الطرفين الحكومي والنقابي ، والذي تعطل لثلاثة أشهر منذ 25 يوليو الماضي تاريخ إعلان رئيس الدولة قيس سعيد تجميد مجلس النواب وحل حكومة هشام مشيشي.