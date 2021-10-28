رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل استقبال طلاب كلية الحاسبات والمعلومات

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، حفل استقبال طلاب كلية الحاسبات والمعلومات الذي أقيم بقصر ثقافة الأقصر، بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وطلاب الكلية وأولياء أمورهم.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم قراءة القرآن الكريم، تلاه كلمة للدكتور محمد سيد أبو دهب، عميد الكلية، رحب فيها برئيس الجامعة والحضور وهنأ الطلاب الجدد بمناسبة بدء العام الجديد، وقبولهم بالكلية التي تعتبر رائدة في مجالها، بفضل الدعم المستمر من رئيس الجامعة.

وقال أبو دهب إن الكلية تخدم المؤسسات الحكومية والخاصة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرقمنة مؤسسات الدولة، وانطلاقا من دور الكلية والجامعة في خدمة المجتمع.

من جانبه أشاد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، بكلية الحاسبات والمعلومات باعتبارها منارة علمية تكنولوجية، مؤكدًا أن الكلية تحظى بدعم مستمر تمثل في صرف مخصصات مالية كبيرة لتجهيزها بأحدث الأجهزة وتطويرها، لتقوم بدورها في خدمة المجتمع وعقد دورات تدريبية في مختلف المؤسسات.

وتخلل الحفل فقرات فنية مختلفة شملت اسكتش كوميدي للكوميديان الحاج الضوي، وعرض ازياء وكورال لأطفال مدرسة وادي الملكات، وفقرات غنائية وابتهالات دينية وشعر واسكتش مسرحي لطلاب الكلية.