إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوي الصف

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أصيب 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

وتلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الصحراوى بدائرة المركز بوقوع حادث مرورى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق بسبب السرعة الزائدة مما نتج عنه إصابة 3 أشخاص.

ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ورفعت آثار الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.