تايوان تعتزم رفع بعض القيود المرتبطة بكورونا لتحفيز الاقتصاد

أعلنت السلطات في تايوان، اليوم الخميس، أنها تعتزم رفع بعض التدابير المفروضة منذ أشهر على صلة بجائحة كورونا، وذلك اعتبارا من الثاني من نوفمبر القادم.

وقال رئيس مركز القيادة المركزية لمكافحة الأوبئة في تايوان، تشين شيه تشونج، في مؤتمر صحفي متلفز، إن القيود المفروضة على عدد المشاركين في كافة صور التجمعات أو الأنشطة سيتم تخفيفها بدءا من الثلاثاء.

كما سيتم رفع الحظر المفروض على تناول الأطعمة في القطارات والحافلات والعبارات والمسارح وغيرها من الأماكن المماثلة.

ورغم ذلك، لا يزال يُنصح الأفراد بالحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وقال تشين إنه جرى اكتشاف عشر حالات إصابة محلية فقط منذ أواخر سبتمبر.

وأوضح أنه حتى أمس الأربعاء، تلقى نحو 70% من سكان تايوان جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا، بينما تم تطعيم 30.87% بشكل كامل.

وأعلنت تايوان اليوم تسجيل ست حالات إصابة بكورونا وافدة من الخارج، دون تسجيل وفيات. ولفت تشين إلى أن الضوابط الصارمة المستمرة على الحدود تظل ضرورية لتقليل المخاطر. إلا أنه أوضح أنه سيتم تخفيف القيود المحلية تدريجيا لتحفيز الاقتصاد.