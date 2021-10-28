 السيسي يشيد بالدكتور مبروك عطية: سعيد بك وبتناولك للقضايا المختلفة - بوابة الشروق
الخميس 28 أكتوبر 2021 12:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟
النتـائـج تصويت

السيسي يشيد بالدكتور مبروك عطية: سعيد بك وبتناولك للقضايا المختلفة


نشر في: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 12:40 ص | آخر تحديث: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 12:40 ص

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بالدكتور مبروك عطية، وتناوله للقضايا المختلفة، معقبًا: «لن أقول ملحوظة لأن العلماء الأجلاء لا تقال لهم ملحوظات».

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء: «من يسمعنا ثقافات وأفكار مختلفة ومتنوعة لن يستقبلوا الكلام بنفس الفهم الذي يكون مقصودا عند طرحه».

وتابع: «ليس كل ما أرغب في قوله حتى لو له أسانيده ووجاهته العلمية والفكرية، فإن الجميع لن يفهمه بشكل متساوٍ، والأمر يتطلب مراعاة المتحدث من يستمعون له لأن أفكارهم مختلفة، لكن تقديري لك وللأستاذ شريف، وأنا سعيد للبرنامج».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك