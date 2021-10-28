السيسي يشيد بالدكتور مبروك عطية: سعيد بك وبتناولك للقضايا المختلفة

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بالدكتور مبروك عطية، وتناوله للقضايا المختلفة، معقبًا: «لن أقول ملحوظة لأن العلماء الأجلاء لا تقال لهم ملحوظات».

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء: «من يسمعنا ثقافات وأفكار مختلفة ومتنوعة لن يستقبلوا الكلام بنفس الفهم الذي يكون مقصودا عند طرحه».

وتابع: «ليس كل ما أرغب في قوله حتى لو له أسانيده ووجاهته العلمية والفكرية، فإن الجميع لن يفهمه بشكل متساوٍ، والأمر يتطلب مراعاة المتحدث من يستمعون له لأن أفكارهم مختلفة، لكن تقديري لك وللأستاذ شريف، وأنا سعيد للبرنامج».