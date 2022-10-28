 هزيمة جديدة أمام السنغال.. منتخب الشاطئية يخسر نهائي أمم إفريقيا بركلات الترجيح - بوابة الشروق
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هزيمة جديدة أمام السنغال.. منتخب الشاطئية يخسر نهائي أمم إفريقيا بركلات الترجيح

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 4:54 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 4:58 م

خسر المنتخب الوطني للكرة الشاطئية أمام نظيره السنغالي، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي أقيمت عصر اليوم، الجمعة، في موزمبيق، بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

تقدم المنتخب السنغالي بالهدف الأول قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، فيما أدرك الفراعنة التعادل قبل 10 دقائق من الشوط الثالث، وتقدم بعدها بـ30 ثانية فقط بالهدف الثاني، ولكن منتخب أسود التيرانجا نجح في التعادل قبل 4 دقائق من الشوط الثالث.

ولجأ الفريقان لشوط إضافي دون تغيير في النتيجة لتتجه المباراة لركلات الترجيح والتي ابتسمت للمنتخ السنغالي بنتجة6-5.

وكان المنتخب ضمن تأهله لكأس العالم بعد التأهل للنهائي بفوزه أمام نظيره المغربي في دور نصف النهائي، فيما تأهل منتخب السنغال بعد فوزه أمام نظيره الموزمبيقي.

وشهد عام 2022، 3 خسائر للكرة المصرية أمام السنغال بركلات الترجيح، حيث خسر المنتخب الأول نهائي أمم إفريقيا 2022 في الكاميرون، ثم الخسارة في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم، قبل خسارة اليوم في نهائي بطولة الكرة الشاطئية


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