رئيس هيئة الانتخابات التونسية: المساواة بين جميع المرشحين في التغطية الإعلامية

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أهمية ضمان حرية التعبير واحترام مبدأ المساواة بين جميع المرشحين للانتخابات التشريعية في الوصول إلى كافة وسائل الإعلام السمعي والبصري العامة والخاصة، وفقا للشروط والقواعد التي ينظمها القانون.

جاء ذلك خلال لقاء بوعسكر مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) النوري اللجمي، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة في 17 ديسمبر المقبل.

وشهد الاجتماع مشاورات أولية بين الجانبين لإعداد القرار المشترك بين الهيئتين لضبط القواعد الخاصة بتغطية وسائل الاتصال السمعي والبصري للانتخابات، والإعلان عنه في أقرب وقت.