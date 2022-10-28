اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الخامس في الكيمياء بمدينة مرسى علم اليوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

الربط بين استدامة المشروعات الخضراء والكيمياء النوعية والمخرجات المرتقبة لمؤتمر COP27 .. من توصيات مؤتمر الكيمياء



تحت شعار «الكيمياء ..والتحديات العالمية» تختتم اليوم الجمعة 28 أكتوبر فعاليات المؤتمر الدولي الخامس في الكيمياء بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر بحضور علماء مصر والعالم بتنظيم ودعوة من تحالف الجمعية الكيميائية المصرية برئاسة اللواء مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق والجامعة البريطانية في مصر برئاسة الاستاذ الدكتور محمد لطفى.

وعلى مدى ٣ أيام عقد تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى ضيافة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر, ويختتم اليوم بعد عقد عدة لقاءات وندوات ناقشت دور البحث العلمى في حل المشكلات القومية والعالمية من خلال توفير حلول تكنولوجية مبتكرة في علوم الكيمياء والصناعات الكيميائية والعلوم البازغة.

وشارك فى المؤتمر لفيف من العلماء والباحثين من مصر والعالم وكذلك رجال الأعمال المهتمين بمجالات الصناعات الكيماوية بما يسهم في حل مشكلات المجتمع ودفع عجلة التنمية بما يتواكب مع خطة الدولة .2030, وذلك تحت رعاية العديد من الجهات العلمية في مصر ونقابة العلميين والمؤسسات الوطنية والخاصة, بالإضافة لمشاركة كوكبة من العلماء والباحثين الكبار في علوم الكيمياء من مصر وأمريكا وبريطانيا والبرتغال وبلجيكا وبولندا والتشيك وفرنسا ومصر.

ودارت النقاشات والندوات والمحاضرات وورش العمل حول محاور متنوعة في الكيمياء ما بين الكيمياء العضوية وتطبيقاتها وكيمياء البوليمرات واللدائن وكيمياء النسيج والمواد الدابغة وكيمياء علوم الأغذية وكيمياء مواد التعبئة والتغليف والكيمياء الحيوية والكيمياء الصيدلية وكيمياء النانو.

وتناول المؤتمر محور رئيسي عن التغيرات المناخية وتداعياتها بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية خلال أيام. من خلال ورشة عمل برئاسة الاستاذة الدكتورة منال محمد رمضان عضو اللجنة الوطنية لعلوم التغذية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والأستاذ بالمركز القومي للبحوث, وذلك تحت شعار”التحول للأخضر وكيمياء الأغذية الوظيفية في مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية”.

وخرج المؤتمر بعدة توصيات منها الإتجاه لإعداد ندوات علمية متخصصة ضمن الإطار الثقافى للجمعية الكيميائية المصرية, وأهمية الربط بين إستدامة المشروعات الخضراء والكيمياء النوعية والمخرجات المرتقبة لمؤتمر المناخ وضرورة الإهتمام بعلوم وتطبيقات النانو تكنلوجى كعلوم واعدة فى مواجهة معظم التحديات العلمية والعالمية وحل الكثير من المشكلات فى العديد من المجالات وضرورة تطبيق مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والخلايا الشمسية كمصادر الطاقة فى المدن الجديدة والأهتمام بتطبيقات البيولوجيا الجزئية فى النواحى الحياتية وإتاحة الفرصة لسباب الباحثين فى المشاركة فى الفاعليات العلمية العالمية لخلق جيل جديد يؤمن بقضية العلم وتطوير سبل تقدم الأمم والإهتمام بالأغذية الوظيفية الناتجة من مصادر طبيعية كمصادر بديلة لمضادات الأكسدة واستخدام البارمج المستحدثة لتطبيقات البيوتكنولوجى فى مجال الأدوية.