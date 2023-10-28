نظم المئات من الجاليات العربية والأجنبية، تظاهرة حاشدة في وسط برلين للمطالبة برفع الحصار عن غزة والذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الجاري. وهتف المحتجون، "بالحرية لفلسطين"، و"اوقفوا قتل المدنيين في غزة"، "اوقفوا الإبادة في غزة"، "الحرية لغزة.. احفظوا غزة الآن".

وندد المتظاهرون، بموقف الحكومة الألمانية من الأحداث ودعمها للحكومة الإسرائيلية، فيما انتقدوا الصمت الدولي تجاه ما يحدث من قتل للمدنيين الأبرياء، مطالبين بوقف إطلاق النار الفوري. وشدد الشرطة الألمانية من إجراءاتها لتأمين التظاهرة ومنع أي تجاوزات مخالفة للقانون.

يأتي ذلك في وقت يشن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات "مكثفة وغير مسبوقة" على سائر ارجاء قطاع غزة، وهو القصف الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وسط انقطاع كامل للإنترنت وشبكة الاتصالات.