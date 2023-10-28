حذر الإعلامي عمرو أديب، من كارثة قد يشهدها قطاع غزة، وذلك في ظل تعرضه في هذه الآونة لغارات جنونية تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أديب في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، فجر السبت: «لو تم استهداف مستشفى الشفاء فى غزة ستكون مذبحة لم يسمع العالم عنها من قبل.. هناك ما يقرب من خمسين ألف فلسطيني لاجئ في محيط هذا المستشفى البطل التاريخي.. ربي يحفظها ويحفظ ما حولها ومن فى داخلها اللهم آمين».

ويشهد قطاع غزة، في هذه الآونة، قصفا عنيفا بشكل غير مسبوق، وذلك جوا وبحرا ومدفعيا، وسط انقطاع تام للكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، قد وجه عدة اتهامات للمقاومة الفلسطينية من بينها أن القيادة المركزية لحماس موجودة أسفل مستشفى الشفاء في غزة، وأن هناك وقودا في المستشفيات في غزة، وحماس تستخدمه لبناها التحتية.

وخلال الغارات الجنونية التي تُرتكب في هذه الآونة، تحدثت تقارير إعلامية عن قصف شنّه جيش الاحتلال على محيط مستشفى الشفاء.

وكانت حركة حماس قد دحضت الاتهامات الإسرائيلية التي تزعم بأن القيادة المركزية للحركة موجودة أسفل مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

ووصفت الاتهامات التي جاءت على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأنها مضللة وكاذبة، مؤكدة أنه حينما تم اغتيال قادة من حماس وكتائب القسام، كانوا في بيوتهم آمنين، ولم يكونوا في المستشفيات كما يزعم الاحتلال.