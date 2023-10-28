تحرير 200 محضر مخالفات تموينية في بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريراً مفصلاً بشأن نتائج وجهود الحملات التي نفذتها أجهزة وإدارات مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية، خلال الفترة من 21 حتى 27 من أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين، والطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الأسبوعي، الذي عرضه وكيل الوزارة وصفي عبدالله، الإشارة إلى أنه تم خلال أسبوع تحرير 137 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 26 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 52 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 16 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 13 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و6 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و9 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش.

كما تضمن تحرير 5 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، ومحضر للتوقف الكلي عن الإنتاج، بجانب 7 محاضر للتصرف في 479 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلو جراما، فضلًا عن محضرين لتجميع جزء من حصة الدقيق بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، وتم ضبط 52 جوالا، واتخاذ الإجراء القانوني اللازم.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أكتوبر للبدالين بنسبة 100% من الكميات المربوطة على التجار، من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة.

كما تم تحرير محضر ضد تاجر تمويني لعدم الحصول على شهادة صحية، و3 محاضر لآخرين لعدم الإعلان عن الأسعار، و12 محضراً لتجار تموينيين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط.

فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة "مستحقي معاشي تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة".

وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق، عن تحرير 3 محاضر ضد تجار وأصحاب مخابز سياحية لتجميعهم دقيق بلدي مُدعم بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، وتم ضبط 24 جوال دقيق، ومحضر ضد صاحب محل بيع أسمدة زراعية لعرضه أسمدة مُدعمة "10 شكاير" محظور تداولها خارج منافذ وزارة الزراعة.

كما تم تحرير 4 محاضر لأصحاب محلات جزارة لعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتحفظ على 53 كيلو جراما منها، و4 محاضر لأصحاب محلات لعرض وبيع سجائر مستوردة ومجهولة المصدر وبدون فواتير أو بيانات، و6 محاضر لآخرين لبيع سجائر بأزيد من السعر المقرر، و3 محاضر لصيدليات لوجود مخالفات في حملة مشتركة مع إدارة تفتيش الصيدلة، و7 محاضر لعاملين في مجال تداول اللحوم والسلع الغذائية لعدم وجود شهادات صحية سارية، و18 محضراً لمسئولي منشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.

وفي مجال مواجهة الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، تم تحرير 4 محاضر ضد المسئولين عن طلمبة رصيف غير مرخصة، والتحفظ على 1400 لتر مواد بترولية "سولار وبنزين"، كما تم سحب 4 عينات غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقريراللازم عن مطابقتها للمواصفات من عدمه.

كما أشار التقرير إلى الجهود المبذولة في مجال توفير السلع، وتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، ضمن التوجيهات الرئاسية والتكليفات الوزارية بخفض أسعار السلع والتيسير على المواطنين، بالتعاون مع الشركات الخاص والسلاسل التجارية، فقد تم تنظيم وتوفير سيارات متنقلة "كمنافذ بيع" تحمل كميات كبيرة من السلع التموينية والأساسية "سكر، زيت، أرز، مسلى، مكرونة، شاي، أجبان" بأسعار مُخفضة تصل إلى 25% مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة.

بجانب استمرار المرور على معرض "أهلاً مدارس" الرئيسي بمدينة بني سويف، ومعارض السلع الغذائية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، ومواجهة كل صور الاحتكار والغش التجاري، فضلاً عن متابعة الإشراف وتشغيل المنافذ التسويقية المتنقلة التابعة للوزارة؛ بهدف تخفيف العبء التنقل على المواطنين والتيسير عليهم في الحصول على احتياجاتهم من السلع الأساسية والتموينية بأسعار عادلة وجودة عالية.

من جهته، شدّد المحافظ على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية؛ بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.