قالت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، إن التواصل مع غرفة عمليات قطاع غزة مفقود تماما، مشيرة إلى مواجهة طواقم الإسعاف صعوبات بالغة في الوصول إلى الإصابات والجرحى؛ نتيجة انقطاع الاتصالات بشكل كامل.

وأضافت خلال تصريحات لقناة «العربية» مساء الجمعة، أن الموقف الحالي يتطلب من فرق الإسعاف تتبع أصوات القصف؛ لإنقاذ أكبر عدد من الإصابات والجرحى؛ نظرا لانقطاع وتدمير الاحتلال خدمات الاتصالات.

وتابعت: «نشعر بقلق شديد على فرقنا الطبية وسلامة طواقمنا العاملة تحت القصف المستمر الآن».

وشددت على ضرورة استعادة خدمات الاتصالات مرة أخرى، منوهة في الوقت ذاته أن المستشفيات داخل القطاع على بعد ساعات قليلة من استنزاف كميات الوقود المتاحة اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء داخل المستشفيات وأيضا سيارات الإسعاف.

وتابعت: «سنضطر خلال ساعات إلى وقف العمل داخل المستشفيات، وبالتالي فقدان المرضى داخل غرف العناية المركزة حياتهم»، مشيرة إلى استحواذ المستشفيات على جميع الكميات المتوفرة من الوقود داخل السوق المحلي على مدار الأسابيع الماضية.

وأوضحت أن المستشفيات تنتهج خطة ترشيد قاسية في سبيل الحفاظ على أكبر قدر متاح من الوقود عبر إطفاء المصاعد ومضخات الأكسجين وأجهزة تعقيم الأدوات الجراحية؛ من أجل استمرار تقديم الخدمة الطبية.

ويشهد قطاع غزة، في هذه الآونة، قصفا عنيفا بشكل غير مسبوق، وذلك جوا وبحرا ومدفعيا، وسط انقطاع تام للكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال «خاصة»، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة، وتحديدا في مناطق شرقي القطاع.