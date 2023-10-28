المدير الإقليمي للهلال والصليب الأحمر: نعمل على مدار الساعة لإرسال ودخول المساعدات

قال الدكتور حسام الشرقاوي، المدير الاقليمي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الاحمر بالشرق الأوسط، إن ما يشهده قطاع غزة الآن يبكى البشر والحجر، فهي انتهاكات وجرائم لا يصدقها العقل.

ووجه الشرقاوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة والشعب، للدور والجهد المبذول حتى الآن، لبحث سبل دخول المساعدات لقطاع غزة، مؤكدا أنه دور صعب جدا، والعالم أجمع يتفهم ذلك.

ولفت الشرقاوي، إلى استمرار تنسيق وصول المساعدات لقطاع غزة، أنه حضر إلى جمعية الهلال الأحمر المصري اليوم، لأخذ فكرة ميدانية عن الوضع الحالي لإرسال المساعدات، ولزيادة دعم الجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والاستفادة من خبرته الواسعة في مجال الطب والصحة والإغاثة.

وأكد أن جمعية الهلال الأحمر المصري تُعد العمود الفقري لوصول المساعدات لقطاع غزة، جراء ما يشهدونه من انتهاكات على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتغطرس.

وأضاف الشرقاوي: «نعمل على مدار الساعة مع الهلال الأحمر الفلسطيني لإرسال ودخول المساعدات»، مؤكدا أن جمعيات الهلال الأحمر بدورها ستقوم ببذل أقصى جهد في المجالات الطبية والصحية واللوجيستية.

وناشد العالم الدولي، القيام بدورهم لوقف الحرب والنزاع، والوصول إلى وقف إطلاق النار لاستمرار العملية الإنسانية.