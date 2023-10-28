سياك القابضة تستهدف زيادة محفظة التعاقدات إلى 35 مليار جنيه منتصف 2024

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• أحمد عزمى: لدينا تعاقدات بقيمة ٢٥ مليار جنيه منها ١٢ مليار جنيه العام الجارى

تستهدف الشركة الهندسية للصناعات والتشييد «سياك» زيادة محفظة التعاقدات إلى ٣٥ مليار جنيه بحلول يونيه ٢٠٢٤ مقابل تعاقدات قائمة بقيمة ٢٥ مليار جنيه، تبعا لتصريحات المهندس أحمد عزمى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

أضاف عزمى لــ«مال وأعمال ــ الشروق» أن سياك استطاعت إبرام تعاقدات خلال عام ٢٠٢٣ بقيمة تتجاوز ١٢ مليار جنيه مقابل ٨ مليارات جنيه خلال عام ٢٠٢٢.

«تعاقدت سياك على تنفيذ أعمال المرافق ومحطات الرفع وتجهيز الزراعة لمساحة ٤٠٠ ألف فدان ضمن مشروع مستقبل مصر بالقرب من محور الضبعة «تبعا لتصريحات عزمى، مشيرا إلى أن مدة التعاقد تبلغ عاما ونصف.

أضاف أن الشركة قاربت على تسليم مشروعات مرافق ومحطة الرفع الرئيسية على مساحة ٤٤ ألف فدان فى توشكى.

ويقع مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، على امتداد طريق محور روض الفرج ــ الضبعة الجديد، والذى يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض؛ حيث إن المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالى مساحة الدلتا الجديدة ٢.٢ مليون فدان، ترجع بداية المشروع إلى أبريل 2017.. حين وجه الرئيس السيسى بالبدء فورا فى تنفيذ مشروع مستقبل مصـر للإنتاج الزراعـى لـتـوفير منتجـات زراعيـة ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسـبة للمـواطنين وتصـدير الفـائض للخـارج ممـا يسـاهم فى تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.