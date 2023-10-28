ميدار تضع حجر الأساس لـMERCATO أكبر منطقة

• خدمات بـ«مستقبل سيتى» باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه ..وتعلن بدء تشغيل منظومة النقل والمواصلات WAYZ

• المهندس أيمن القوصى: ملتزمون بتقديم نموذج غير مسبوق للمدن العملاقة متكاملة الخدمات

أعلنت شركة «ميدار» للاستثمار والتنمية العمرانية ــ الرائدة فى مجال تطوير المدن العملاقة ــ عن تدشين ووضع حجر الأساس لمنطقة «MERCATO» وهى واحدة من أكبر مناطق الخدمات المتكاملة بمدينة «مستقبل سيتى»، تمتد على مساحة 22 فدانًا بالمرحلة الثالثة لتلبية جميع احتياجات سكان المدينة باستثمارات حالية تصل إلى 500 مليون جنيه، ومخطط لها استثمارات مستقبلية تصل إلى مليار جنيه.

من جانبه أكد المهندس أيمن القوصى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة «ميدار» للاستثمار والتنمية العمرانية، أن الشركة حريصة على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه أحد مشروعاتها الكبرى فى مصر وهى مدينة «مستقبل سيتى» بالقاهرة الجديدة، وأن «ميدار» تبذل قصار جهدها لتقديم نموذج متفرد من المدن العملاقة الذكية متعددة الاستخدامات، ومدها بأحدث المرافق الخدمية والترفيهية بما يضمن تقديم أفضل مستوى من جودة الحياة للسكان، ويجعل من «مستقبل سيتى» الخيار الأول للمستثمرين وشركات التطوير العقارى فى مصر والخارج من خلال مجموعة متنوعة من سياسات التعاقد على تنمية وتطوير الأراضى عن طريق البيع أو الشراكة.

وأوضح القوصى أن ــ منطقة «MERCATO» تضم أول مسجد فى مدينة «مستقبل سيتى» وهو مسجد «المعز»، والذى يمتد على مساحة 2.3 فدان شامل الخدمات الخاصة به، ويتسع لـ 2800 مصلى.

وأضاف: «كما تضم المنطقة أيضا نقطة للشرطة وأخرى للمطافئ، بالإضافة لسوق تجارية، ومحطة نقل جماعى «أتوبيس»، وقاعة احتفالات ومنطقة للمطاعم تضم أشهر العلامات التجارية العالمية».

كما شهدت الاحتفالية أيضا الإعلان عن التشغيل الفعلى لواحدة من الشركات المنبثقة عن شركة «ميدار» وهى شركة «WAYZ» المسئولة عن منظومة النقل والمواصلات الخاصة بالمدينة، وذلك لربط المحاور والطرق الرئيسية من خارج المدينة بمدينة مستقبل سيتى، بما يسهم فى رفع معدلات الإشغال بالمدينة وكذلك الربط الداخلى بين المراحل والمناطق المختلفة للمدينة، كما تم أيضا تحديد مسارات لمنظومة النقل والمواصلات (مترو الأنفاق ــ أول شارع التسعين ــ مصر الجديدة ــ مدينة نصر).

وأيضا الإعلان عن بدء التشغيل الفعلى لمنطقة «VIBES» أول المشروعات الترفيهية بالمرحلة الأولى بمدينة مستقبل سيتى، والتى تبلغ مساحتها 16 فدان، تم تخصيص مساحة 2.5 فدان منها لإنشاء صالة مغطاة مكيفة لرياضة «البادل تنس»، تضم 5 ملاعب بانورامية، من بينها ملعب رئيسى بمواصفات دولية لإقامة البطولات، بالإضافة لمنطقة خدمات ترفيهية تضم 4 كافيتريات يتم مضاعفتها وفقا للمخطط العام للمنطقة، وعيادة طبية، وسوبر ماركت، ومحطة انتظار أتوبيسات.

وكانت «ميدار»، قد اختتمت فعاليات أول بطولة لرياضة «البادل» «تنس» بمدينة «مستقبل سيتى»، والتى تم تنظيمها بمنطقة «VIBES» بالتعاون مع الشركة المسئولة عن تشغيل مجمع الملاعب وهى «الشركة المصرية للاستثمار وإدارة المشروعات SR Padel»، وبمشاركة 150 فريقا، وهى أول بطولة لهذه الرياضة تتم فى الصالات المغطاة، وقد شهدت البطولة منافسات قوية بين الفرق المشاركة وحضورا جماهيريا مميزا، خاصة بعد إتمام جميع الاستعدادات والبنية التحتية اللازمة لإقامة البطولة، لتثبت بذلك «ميدار» قدرة مدينة «مستقبل سيتى» على استقبال الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى، وبما يخدم حركة التنمية العمرانية بالمنطقة.

يذكر أن مدينة «مستقبل سيتى» تقع على مساحة 5200 فدان، بينها 500 فدان مساحات خضراء ويضم مخططها العام كل الأنماط العمرانية والخدمية بمراحله الثلاث، حيث تضم بداخلها أكبر تجمع لأكثر شركات التطوير العقارى تميزا، والتى تنفذ 16 مشروعا عقاريا، و5 مشروعات تعليمية، ومشروع تجارى إدارى فندقى، وآخر تجارى إدارى سكنى، ومول تجارى عالمى، وأربعة مشروعات محطات وقود، ومشروعا مقر إدارى.

وتعد «ميدار» للاستثمار والتنمية العمرانية، واحدة من أكبر شركات التنمية العمرانية فى مصر، وهى من أوائل الشركات التى طبقت مفهوم المطور العام للمدن السكنية والترفيهية العملاقة متكاملة الخدمات والمرافق.