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قرر نادي ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية في باريس، مساء اليوم الإثنين، وعدم سفر الوفد الخاص به إلى العاصمة الفرنسية.

وفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، علم ريال مدريد بعدم فوز نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور بالجائزة.

أضافت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، لذا قرر ريال مدريد عدم سفر اللاعب إلى باريس كما قرر النادي الإسباني مقاطعة حفل البالون دور بالكامل.

أشارت الصحيفة إلى قرار ريال مدريد عدم سفر أي فرد منه لحضور الحفل سواء فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، وكارلو أنشيلوتي، وجود بيلينجهام.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية قد اشارت إلى فوز رودري، لاعب مانشستر سيتي والمنتخب الإسباني بجائزة الكرة الذهبية 2024.

وتوج رودري بلقبي البريميرليج واليورو، في عام 2024، مع مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا، بينما فاز فينيسيوس بالليجا ودوري أبطال أوروبا رفقة الميرينجي.