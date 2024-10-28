حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 144 ألف شهيد وجريح

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نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ388 على القطاع.

وقالت الوزارة في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 96 شهيدًا، و277 إصابة، خلال الـ48 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 43 ألفًا و20 شهيدًا، و101 ألف و110 إصابات.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ومنذ 23 يوما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية شمال قطاع غزة وخاصة بمخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا، حيث يستمر بقصف المدنيين ونسف منازلهم، ويمنع دخول المساعدات والغذاء والمياه والدواء والوقود.

وأفاد شهود عيان بأن آليات الاحتلال العسكرية تركز تواجدها بمحيط مخيم جباليا والمناطق الشرقية والغربية لمحافظة شمال قطاع غزة، وتواصل فرض حصار مطبق يمنع دخول المساعدات والمواد الأساسية، ما ينذر بتفاقم المجاعة وحالة العطش، بحسب وكالة «الأناضول».

وكثف جيش الاحتلال غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق شمال قطاع غزة، خاصة في تل الذهب غرب بيت لاهيا ومحيط دوار الشيخ زايد وغرب مخيم جباليا، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات المتوغلة.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب 3 آخرون بقصف طائرة مسيرة للاحتلال مجموعة مواطنين قرب دوار فشارة في جباليا.

ويواصل جيش الاحتلال نسف وحرق المنازل والمربعات السكنية في مخيم جباليا، مستخدما الروبوتات المفخخة في عمليات التدمير الممنهجة.