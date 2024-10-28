رئيس المجلس الأوروبي يدعو المسؤولين في جورجيا إلى التحقيق بسرعة في المخالفات في الانتخابات البرلمانية

قال رئيس المجلس الأوروبي المنتهية ولايته شارل ميشيل إنه دعا المسؤولين في جورجيا إلى "التحقيق بسرعة وشفافية واستقلالية" في المخالفات الانتخابية ودعا حزب الحلم الجورجي الحاكم إلى إظهار "التزامه الراسخ " تجاه الاتحاد الأوروبي.

ووصف رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه اليوم الأحد، فوز حزب الحلم الجورجي بأنه "مثير للإعجاب وواضح" وقال إن "أي محاولات للحديث عن التلاعب بالانتخابات ... محكوم عليها بالفشل".

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أول زعيم أجنبي يهنئ الحلم الجورجي ، كما أنه سيكون أول زعيم أجنبي يزور جورجيا ويلتقي بنظيره الجورجي عندما يزور العاصمة في زيارة يومي الاثنين والثلاثاء.

وقالت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي اليوم الأحد، إن بلادها كانت ضحية "عملية خاصة" روسية في الانتخابات.

وأضافت زورابيشفيلي إنها لا تعترف بنتيجة الانتخابات البرلمانية بسبب ما جرى بها من تزوير، ودعت الشعب إلى الاحتجاج ، بحسب وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ(..

ودعت الرئيسة المواطنين في جورجيا إلى الخروج في الساعة السابعة مساء غد الاثنين، في الشارع الرئيسي بالعاصمة للاحتجاج على النتيجة ، والتي قالت إنها كانت بمثابة عملية "تزوير كامل ، سرقة كاملة لأصواتكم".

تصريحات الرئيسة جاءت في اليوم التالي لانتخابات قد تقرر مكانة جورجيا في أوروبا.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأحد، إن حزب الحلم الجورجي الحاكم، حصل على 8ر54٪ من الأصوات أمس السبت، مع فرز ما يقرب من 100٪ من الأصوات.

وقال مسؤولو مراقبة الانتخابات من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الأحد، إن الانتخابات الجورجية جرت في بيئة "مثيرة للانقسام" مع انتشار أعمال الترهيب وحالات العنف الجسدي التي قوضت نتيجة الانتخابات التي يمكن أن تقرر مستقبل البلاد في أوروبا.

وهيمنت السياسة الخارجية على حملة ما قبل الانتخابات في الدولة الواقعة في جنوب القوقاز والتي يبلغ عدد سكانها 7ر3 مليون نسمة والمتاخمة لروسيا واتسمت بمعركة مريرة من أجل الأصوات ومزاعم بحملة تشويه.

وقد تقرر نتيجة الانتخابات ما إذا كانت البلاد ستبقى على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو ستخضع لنفوذ روسيا.

وفي أعقاب الحملة التي سبقت الانتخابات المثيرة للانقسام، أشارت الأرقام الأولية إلى أن نسبة المشاركة هي الأعلى منذ انتخاب الحزب الحاكم لأول مرة في عام 2012.

وأعرب مسؤولو مراقبة الانتخابات عن عدة مخاوف بشأن سير العملية الانتخابية، بما في ذلك شراء الأصوات، والتصويت المزدوج، والاعتداء الجسدي، وترهيب الناخبين داخل وخارج مراكز الاقتراع.

وقال رئيس وفد المراقبة من البرلمان الأوروبي، أنطونيو لوبيز استوريز وايت، إن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، استخدم خطابا عدائيا، و"روج لمعلومات مضللة روسية" ونظريات المؤامرة قبل الانتخابات في محاولة "لتقويض الانتخابات والتلاعب بها."

وأعلن بيدزينا إيفانيشفيلي، الملياردير مؤسس حزب الحلم الجورجي الذي صنع ثروته في روسيا، فوزه على الفور تقريبا بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وقال: "من النادر في العالم أن يحقق نفس الحزب مثل هذا النجاح في مثل هذا الوضع الصعب".

وكان قد تعهد قبل الانتخابات بحظر أحزاب المعارضة في حال فوز حزبه.

واتهمت تينا بوكوتشافا، رئيسة حزب الحركة الوطنية المتحدة المعارض، لجنة الانتخابات بتنفيذ "الأمر القذر" لإيفانيشفيلي، وقالت إنه "سرق النصر من الشعب الجورجي وبالتالي سرق المستقبل الأوروبي".

وأشارت إلى أن المعارضة لن تعترف بالنتائج و"ستقاتل كما لم يحدث من قبل لاستعادة مستقبلنا الأوروبي".

وقبل إجراء الانتخابات، توجهت وكالة أسوشيتد برس إلى المنطقة حيث يتواجد الكثير من الأشخاص الذين ينتمون إلى العرق الأرمني ويتحدثون الأرمنية والروسية والقليل من اللغة الجورجية.

وقال بعض الناخبين إنهم تلقوا تعليمات حول كيفية التصويت من قبل مسؤولين محليين فيما تساءل كثير من الناخبين عن سبب حاجة جورجيا إلى وجود علاقة مع أوروبا، مشيرين إلى أنه سيكون من الأفضل للبلاد أن تتحالف مع موسكو.