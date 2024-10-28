انتخابات أورجواي تتجه إلى جولة إعادة بين اثنين من المعتدلين

رغم تقدم العمدة السابق ياماندو أورسي، مرشح تحالف جبهة أمبليو اليسارية أو "الجبهة العريضة" في أورجواي على منافسه مرشح الحزب الحاكم ألفارو ديلجادو، إلا أنه لم يحصل على نسبة 50% زائد واحد من الأصوات اللازمة في الجولة الأولى ومن ثم سيخوض المرشحان جولة إعادة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأفاد المسؤولون الانتخابيون بأن نسبة المشاركة بلغت 89% من بين 7ر2 مليون ناخب مؤهل في أوروجواي، التي تعتبر نموذجا للديمقراطية وملاذا للاستقرار والتي يكون فيها التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلزاميا. ولم تمثل النتيجة مفأجاة كبيرة.

ولكن السباق الرئاسي المتحضر في أورجواي برز بشكل ملحوظ كاستثناء في المنطقة، في مواجهة اتجاهات الانقسام المرير والتآكل الديمقراطي التي شوهدت في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة.

وبعيدا عن حملات التشهير والانتقادات اللاذعة والهجمات الشخصية، ركزت انتخابات أوروجواي على قضايا رئيسية مثل ارتفاع معدلات الجريمة وإصلاح نظام التقاعد وجودة التعليم في المدارس.

ودخل مرشح تحالف جبهة أمبليو من تيار يسار الوسط في أوروجواي الانتخابات باعتباره المرشح الأوفر حظا مما يعكس الرغبة في شبكة أمان اجتماعي أقوى في واحدة من أغلى دول أمريكا اللاتينية حيث يعيش واحد من كل خمسة أطفال في حالة من الفقر ويطالب السكان المسنون بزيادة معاشات التقاعد.

وتولت الجبهة الرئاسة في البلاد لمدة 15 عاما ، من 2005 إلى 2020 ، حيث أشرفت على نمو اقتصادي قوي وقوانين ليبرالية اجتماعية رفعت من شأن ذلك البلد الصغير عبر التشريع الرائد للإجهاض وزواج المثليين والماريجوانا للاستخدام الترفيهي.

وحدث معظم هذا التحول في عهد الرئيس الأسبق خوسيه "بيبي" موخيكا، وهو محارب سابق غريب الأطوار ومزارع أقحوان حاليا، والذي يدعم أورسي.

وقال أورسي للآلاف من مؤيديه المتحمسين الذين لوحوا بالأعلام وأشعلوا المشاعل في مونتيفيديو مساء أمس الأحد "سندخل هذه الأيام الـ 27" ، في إشارة إلى حملة أخيرة خلال الأسابيع المقبلة ... الجبهة العريضة هي مرة أخرى الحزب الأكثر تصويتا في أوروجواي".

وقال موخيكا للصحفيين بعد الإدلاء بصوته وهو على كرسي متحرك،:" نحن بحاجة إلى دعم الديمقراطية ، ليس لأنها مثالية ، ولكن لأن البشر لم يخترعوا بعد أي شيء أفضل".

وخاض ديلجادو ، وهو عضو سابق محافظ في الكونجرس شغل منصب مساعد للرئيس الحالي لويس لاكالي بو - الانتخابية قاطعا تعهدات بمواصلة سياسات الرئيس المؤيدة للأنشطة التجارية.

ولا يسمح دستور أوروجواي بإعادة انتخابه، ولكن معدلات تأييد لاكالي بو التي بلغت نحو 50٪ عززت مرشح حزبه.

وفي تناقض صارخ مع التنافس الانتخابي الأخير في الأرجنتين والبرازيل المجاورتين، حيث احتج الناخبون المستقطبون سياسيا ضد الوضع الراهن، كان شعار حملة ديلجادو ببساطة: "إعادة انتخاب حكومة جيدة".