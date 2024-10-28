من المقرر أن يجري كبار مسئولي الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية محادثات الخميس المقبل في العاصمة واشنطن، وسط تصاعد التوترات الناجمة عن تقارير عن نشر كوريا الشمالية لقواتها في روسيا.

ومن المقرر أن يشارك في المحادثات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، إلى جانب وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو تيه يول ووزير الدفاع كيم يونج هيون، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأحد.

وقالت الوزارة إن الاجتماع سيعالج مجموعة متنوعة من القضايا العالمية والإقليمية وتعزيز التحالف بين البلدين.

ويأتي الاجتماع في أعقاب التقارير الأخيرة الصادرة من قبل كوريا الجنوبية وأوكرانيا والتي أفادت بأنه تم إرسال آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى روسيا قبل نشرهم في أوكرانيا.

وأكدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إرسال كوريا الشمالية آلاف الجنود إلى شرق روسيا.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن الوزراء سيجرون "مناقشات واسعة النطاق حول شبه الجزيرة الكورية والتحالف الثنائي وقضايا إقليمية وعالمية أخرى".

وأضافت الخارجية الكورية الجنوبية أن البلدين سيصدران أيضا بيانا مشتركا بعد المحادثات.