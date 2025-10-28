وزيرا دفاع روسيا وسوريا يجريان محادثات في موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير أندريه بيلوسوف عقد محادثات في موسكو مع نظيره السوري مرهف أبو قصرة.

وأوضحت الوزارة أن الجانبين بحثا سبل التنفيذ العملي لمجالات التعاون الثنائي الواعدة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وزار الرئيس السوري أحمد الشرع، موسكو، في 15 أكتوبر، والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أكد التزام بلاده بجميع الاتفاقيات الموقعة سابقا بين البلدين.

وقال الشرع: سوريا وروسيا تربطهما علاقات تاريخية طويلة، إلى جانب علاقات ثنائية ومصالح مشتركة في مجالات عدة، منها قطاع الطاقة في سوريا الذي يعتمد في جزء كبير منه على الخبرات الروسية، وفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.