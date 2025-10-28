سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن حماس تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف نتنياهو، تعليقا على تسلم رفات أحد الأسرى، أن حماس سلّمت أجزاء إضافية من رفات رهينة متوفى كانت القوات الإسرائيلية قد استعادتها سابقا، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وأشار إلى أنه سيناقش مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الرد على انتهاكات حماس لاتفاق غزة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن تقليص المساعدات الإنسانية وتوسيع السيطرة على مناطق في قطاع غزة على جدول أعمال اجتماع نتنياهو اليوم مع رؤساء أجهزة الأمن

وقالت إسرائيل إن رفات الجثة التي أعادتها حماس، الإثنين، لا تعود لأحد المختطفين الثلاثة عشر المحتجزين في قطاع غزة.

ودعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لعقد اجتماع للمجلس الأمني المصغر لمناقشة خرق حماس للاتفاق بعد تسليمها جثمانا لا يعود إلى قائمة الأسرى القتلى.

ومن جهته، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، نتنياهو، بـ"التوقف عن التردد وإعطاء الأوامر بالقضاء على حماس".

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، جاءت معارضة سموتريتش وبن غفير خلال اجتماع عاجل، حيث يجري النظر في فرض "عقوبة محددة وفورية".