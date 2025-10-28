جيروزاليم بوست: إسرائيل تدرس 5 خيارات إذا لم تعد حماس رفات الأسرى

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تدرس خمسة خيارات في حال لم تعد حركة حماس رفات الأسرى.

ونقلت "جيروزاليم بوست" عن خبراء داخل المؤسسة الأمنية، أن إسرائيل تعمل على خيارات بديلة في حال لم تلتزم حماس بالمطالب المتعلقة بإعادة رفات الرهائن الذين لا يزالون في غزة، بحسب ما أوردته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأشارت الصحيفة إلى الخيارات الخمسة بدون ترتيب محدد هي: توسيع نطاق السيطرة العملياتية، والتصعيد الموجّه، وعملية انتشال رفات الرهائن، والضغط الدبلوماسي، وإنهاء الاتفاقات القائمة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن مسئولين إسرائيليين يقدّرون أن حماس يمكن أن تعيد ما لا يقل عن 8 جثامين أخرى تعود للأسرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تدرس توسيع نطاق الأراضي التي تسيطر عليها في قطاع غزة كإجراء عقابي ضد حماس، التي لم تُعد الجثامين منذ نحو أسبوع.

وأكدت الصحيفة أن إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر من واشنطن للتحرك، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة.