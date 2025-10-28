رئيس الوزراء المجري يسعى لتشكيل تحالف مشككك في أوكرانيا مع سلوفاكيا والتشيك

يسعى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لتشكيل تحالف مشككك في أوكرانيا مع كل من سلوفاكيا وجمهورية التشيك، حسبما أفاد مستشاره السياسي بالاز أوربان في تصريحات لموقع "بوليتيكو" الإلكتروني الإخباري .

وأضاف المستشار السياسي، إن رئيس الوزراء المجري اليميني يستهدف تنسيق المواقف مع نظيريه السلوفاكي روبرت فيكو والتشيكي المكلف أندريه بابيش قبل قمم الاتحاد الأوروبي المقبلة .

وفي الوقت الذي لا يوجد فيه تحالف رسمي بين الدول الثلاث في الأفق حاليًا، فإن مثل هذا التنسيق يمكن أن يعيق بشكل كبير جهود الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا.

وقال بالاز أوربان في مقابلة مع "بوليتيكو" نُشرت اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن ذلك سيحدث - وسيصبح أكثر وضوحا بشكل أكبر ".

وأشار المستشار إلى أن التعاون بين دول شرق الاتحاد الأوروبي قد عمل "بشكل جيد للغاية" خلال أزمة الهجرة في عام 2015 ، وإنه لا يتعلق برئيس الوزراء المجري.

يشار إلى أن المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك هي جزء من مجموعة فيشجراد، التي تضم بولندا أيضًا.

ومع ذلك، فقد أصاب الفتور العلاقات بين بودابست ووارسو في السنوات الأخيرة بسبب مواقفهما المختلفة تجاه الحرب الروسية في أوكرانيا.