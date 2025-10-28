عون يؤكد ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة على لبنان

أكّد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تفعيل عمل لجنة مراقبة وقف الاعمال العدائية (الميكانيزم) ووقف الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان .

وشدد عون، خلال استقباله اليوم نائبة الموفد الأمريكي للشرق الأوسط مورجان اورتاجوس، على ضرورة تطبيق القرار 1701 في الجنوب لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية.

كما أكد: "على ضرورة تمكين المواطنين الجنوبيين من العودة إلى منازلهم وترميم المتضرر منها خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء".

ووفق بيان للرئاسة اللبنانية: "تم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في البلاد والخطوات الواجب اعتمادها لإعادة الهدوء والاستقرار الى منطقة الجنوب".

يذكر أن لجنة " الميكانيزم" برئاسة جنرال أمريكي وعضوية فرنسا ولبنان وإسرائيل، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل)، تتولى الإشراف على تطبيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولم تلتزم به إسرائيل، حيث لا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان، ولا تزال قواتها متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان.