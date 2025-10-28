محافظ بورسعيد: جامعة بورسعيد شريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة

شارك اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، في فعاليات اجتماع مجلس جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور شريف صالح، بحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، وذلك في إطار حرص المحافظ على متابعة مستجدات العمل داخل الجامعة ومنشآتها التعليمية.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بـ تطوير العملية التعليمية داخل كليات الجامعة، وبحث آليات تعزيز البيئة الجامعية للطلاب والباحثين، بما يسهم في دعم مسيرة التعليم والبحث العلمي بالمحافظة.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه الجامعة وقياداتها الأكاديمية، مؤكدًا أن الجامعة تؤدي دورًا محوريًا في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل، وتسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير آليات التعليم والبحث العلمي بما يواكب متطلبات العصر.

كما أشاد المحافظ بالتعاون المستمر بين الجامعة والمحافظة، والذي أثمر عن مشروعات ومبادرات تعود بالنفع على أبناء بورسعيد في مختلف القطاعات.

من جانبه، وجّه الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه الدائم للمنظومة التعليمية، مؤكدًا أهمية الشراكة الفاعلة بين الجامعة والأجهزة التنفيذية باعتبارها ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ الشكر لرئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، مثمّنًا جهودهم في خدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة التعليمية، ومؤكدًا دعمه الكامل والمستمر للعملية التعليمية والعلمية والخدمية التي تسهم في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.