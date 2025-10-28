﻿السعودية تشدد على ضرورة قيام الدعم السريع بواجبها في حماية المدنيين

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ قلق المملكة واستنكارها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي جرت خلال الهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، مساء الثلاثاء، شددت المملكة على ضرورة قيام قوات الدعم السريع بواجبها في حماية المدنيين، وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وفق ما ورد في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م.

ودعت المملكة إلى العودة للحوار للتوصل بشكل فوري إلى وقفٍ لإطلاق النار، مؤكدة أهمية وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية التي تطيل أمد الصراع، وتزيد معاناة شعب السودان الشقيق.

وأمس الاثنين، تعهد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالقصاص لأهالي مدينة الفاشر الذين تعرضوا لـ«قتل ممنهج» خلال الأحداث التي شهدتها المدينة، مؤكداً عزم القوات المسلحة والقوات المساندة «على المضي حتى تطهير الأرض من كل دنس والقضاء على المرتزقة والقتلة».

وأوضح البرهان في كلمة تلفزيونية أن قيادة الجيش في الفاشر قررت، بعد تقديرات أمنية، مغادرة المدينة مؤقتاً «لجلاء ما لحق بها من تدمير ومخاطر على المدنيين»، وأن هذا الإجراء اتُخذ لتجنُّب مزيد من الخسائر بين السكان.

وأضاف أن ما حدث في الفاشر «محطة من محطات العمليات العسكرية التي فرضت علينا كشعب سوداني»، مشدداً على أنّ الشعب السوداني والقوات المسلحة «مسنودان» وقادران على حسم المعركة.

وجاءت تصريحات البرهان بعد سيطرة ميليشيا الدعم السريع على مقر الفرقة السادسة مشاة في الفاشر، وما رافق ذلك من أنباء عن تدهور الوضع الإنساني وانقطاعات واسعة في الاتصالات والاحتجاجات المحلية، وفق تقارير صحفية ومصادر ميدانية.