طب أسنان عين شمس تنظم ندوة توعوية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل التحديات العالمية

نظمت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس ندوة توعوية بعنوان «تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، حاضر بها الدكتور أحمد العوضي، مدير مركز الاستدامة بجامعة عين شمس، وذلك في إطار حرص الجامعة على نشر ثقافة الاستدامة وتعزيز الوعي بأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، ​تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور كريم البطوطي، عميد كلية طب الأسنان، وبإشراف الدكتورة ولاء حامد، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

​وتناولت الندوة أهمية أهداف التنمية المستدامة ودورها في تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التأكيد على أهمية تكامل الجهود المؤسسية والمجتمعية لنشر الممارسات المستدامة، وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يحقق جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة.

​كما تأتي الندوة في إطار الدور المجتمعي الذي تطلع إليه كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، وحرصها على تعزيز الوعي بقضايا التنمية المستدامة، وتشجيع المشاركة الإيجابية في المبادرات التي تدعم الاستخدام الرشيد للموارد وتحافظ على البيئة.

​وأكدت الكلية استمرار جهودها في تنظيم الفعاليات والأنشطة التوعوية التي تسهم في تحقيق رؤية جامعة عين شمس نحو التنمية المستدامة، وتعزيز دور المؤسسات الجامعية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.