الخطيب يوجه رسالة خاصة لجماهير وأعضاء الأهلي بعد التتويج ببطولة أفريقيا

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على ‏تهنئة أعضاء وجماهير الأهلي، عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم ببطولة رابطة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ الأهلي، والفوز على الزمالك بهدفين لهدف، في ‏المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة.

وأكد الخطيب أن التتويج بالنجمة التاسعة جاء نتيجة ثمار جهد كبير وتخطيط مستمر لبناء فريق للكرة يليق بالأهلي، ويلبي طموحات الجميع، مشيدًا بالإنجاز الكبير لجميع أعضاء المنظومة على مدار مشوار البطولة الصعب والشاق، الذي تُوج في المباراة النهائية بتحقيق اللقب الغالي.

وأوضح الخطيب أن لاعبي الأهلي عليهم مسئولية كبيرة في الفترة القادمة، لمواصلة العروض القوية وتحقيق الانتصارات والتتويج بالبطولات، لإسعاد أعضاء وجماهير الأهلي.