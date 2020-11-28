مصدر: تشغيل 500 منفذ جديد لمشروع جمعيتى الشهر المقبل

قال مصدر بوزارة التموين، إن الوزارة أصبحت تمتلك 5 آلاف و550 منفذا ضمن مشروع جمعيتى، بالمراحل الثلاث التى نفذتها الوزارة منذ عام 2016، موضحا أنه سيتم تشغيل 500 منفذ آخر الشهر المقبل، ليصل الإجمالى إلى 6 آلاف منفذ بنهاية 2020.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن المرحلة الثالثة للمشروع تقدم لها حوالى 17 ألف مواطن من الراغبين فى المشاركة ضمن المشروع، ليتم قبول تشغيل حوالى 1300 منفذ بتلك المرحلة، مؤكدا أن الوزارة تلقت آلاف الطلبات للمشاركة ضمن المرحلة الرابعة للمشروع، حتى آخر يوم تقديم نهاية شهر يونيو الماضى.

وأكد أنه سيتم بدء معاينات المرحلة الرابعة مع بداية العام المقبل على أن تكون أولوية القبول والتشغيل للمناطق الأكثر احتياجا والتى يقطنها عدد كبير من السكان وتحتاج إلى منافذ تموينية لتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أن المنفذ الواحد يوفر ما يقرب من 3 فرص عمل، وهو الدور الاجتماعى الذى تؤديه وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح أن جميع مراحل مشروع جمعيتى تمت بالتعاون مع صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ المرحلة الأولى وحتى الرابعة، منوها بأن الوزارة ستنتهى من ضخ سلع البطاقات التموينية عن شهر نوفمبر الجارى اليوم، بالبقالات التموينية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتى.

وإشار إلى أن الهدف من المشروع هو زيادة عدد المنافذ الثابتة التابعة للوزارة لطرح السلع الضرورية والاستراتيجية بكميات وأسعار مناسبة إضافة إلى توسيع شبكة التوزيع التابعة للوزارة لتصبح أكثر فاعلية فى خدمة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، بجانب خلق فرص عمل جديدة للشباب مباشرة وغير مباشرة.

وكان وزير التموين على المصيلحى، وافق منتصف الشهر الجارى، على تجديد عقود منافذ جمعيتى لمدة خمس سنوات أخرى فى إطار دعم الدولة لمشروعات الشباب والتى تنفذها الوزارة مع الجهات المختصة.