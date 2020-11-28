قومي المرأة يؤكد أهمية الإعلام في رفع الوعي المجتمعي بقضايا السيدة المصرية

أكدت الدكتورة سوزان القليني رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، ضرورة التعاون بين المجلس والهيئات والمؤسسات الإعلامية والرقابية سواء فى الدراما أو السينما أو البرامج في الراديو والتليفزيون؛ وذلك لأهمية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في رفع الوعي المجتمعي بالقضايا ذات الانعكاس السلبي على المرأة المصرية.



جاء ذلك خلال ندوة "تحديات المرأة المصرية فى عالم متغير" التي نظمتها لجنة الإعلام بالمجلس، وذلك ضمن فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع هيئة بلان انترناشيونال إيجيبت عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



شارك في الندوة أكثر من 60 مشاركا من بين أعضاء المجلس ومقرري الفروع من المحافظات المختلفة، إلى جانب الدكتور أحمد سمير فرج الرئيس التنفيذي لجهاز حماية المستهلك وعدد كبير من المهتمين والإعلاميين.



ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد سمير فرج المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك في كلمته، أنه سيتم اتباع آليات جديدة لحماية المرأة من الغش والخداع الالكتروني من خلال الصفحات الإلكترونية الوهمية وغير المرخصة وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة فى جميع المحافظات.



وتم خلال الندوة عرض مجموعة من أوراق السياسات التى أعدها أعضاء اللجنة ومنها ورقة عن الجرائم الإلكترونية وما يؤثر منها على المرأة من الاتجار بالمرأة واستغلالها والابتزاز المادى والمعنوى، بالإضافة إلى الجرائم الاقتصادية والتجارية من الغش التجاري والنصب والتي تستهدف المرأة في المقام الأول.



كما تم عرض ورقة تناولت تأثير شبكات التواصل الاجتماعي غير المرشدة والاستخدام غير الآمن لها من جانب المرأة والذي يؤثر سلبا علي الحياة الشخصية وكيان الاسرة، بالإضافة إلى عرض مبادرة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة تحت مسمى (غير الصورة)، وهي ضرورة لتفعيل الكود الإعلامي الصادر عن اللجنة في جميع وسائل الإعلام.