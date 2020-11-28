منطقة تزلج سويسرية تحاول إقناع السياح بسلامتهم وسط جائحة كورونا

اعترضت سويسرا على الغلق المقترح لكل منتجعات التزلج الأوروبية، من جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



وكانت منطقة إنجادين السويسرية مقصد عطلات لميركل لسنوات، بما في ذلك العام الماضي قبل أسابيع من تفشي جائحة كورونا في أوروبا.



وقال أحد عناوين صحيفة "بليك" اليوم السبت: "سيدة ميركل أنت بأمان معنا".



ورفضت الحكومة السويسرية غلقًا لمنتجعات تزلج وحاولت بشكل عام السيطرة على انتشار "كوفيد-19" بدون نفس النوع من الإجراءات الصارمة التي شوهدت في أماكن أخرى في أوروبا.



غير أن معدلات الإصابة السويسرية أعلى بشكل ملحوظ منه في ألمانيا بمتوسط 348 حالة يوميا لكل مئة ألف مواطن مقارنة بـ135 بألمانيا.



وفي إيطاليا وهي وجهة تزلج مهمة أيضا، قال الخبراء من وزارة الصحة إن معدل الإصابات الحالي لا يتوافق مع فتح منشآت الرياضة الشتوية.