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خبراء: استخراج الألغام المدفونة في جبل قره باغ سيستمر أعواما

د ب أ
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 10:05 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 10:05 م

حذر خبراء أمنيون من خطر الألغام والصواريخ والقنابل اليدوية المدفونة في جبل ناجورونو كاراباخ بعد انتهاء العمليات القتالية في إقليم ناجورنو قره باغ.

ونقلت وسائل إعلام أرمينية عن رئيس مركز إزالة الألغام صمويل ميسروبيان، في ستيباناكيرت عاصمة الإقليم، اليوم السبت، أن استخراج كل هذه الأشياء الخطرة قد يستغرق ما يصل إلى 15 عامًا.

وأضاف ميسروبيان أن هناك عملًا كثيرًا أمامنا، مبينا أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية وحدها تم تدمير أكثر من 500 قطعة ذخيرة عنقودية، متابعًا "وجدناها أيضا بالقرب من المناطق السكنية".

وأفاد مكتب المدعي العام الأذربيجاني، اليوم السبت، بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في منطقة فيزولي عندما انفجر لغم مضاد للدبابات تحت سيارتهم.

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